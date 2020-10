Malesia: leader opposizione Anwar non convince il re a verificare maggioranza alternativa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, sarebbe pronto a ricorrere al voto anticipato per disinnescare la minaccia di un voto di sfiducia da parte del suo predecessore ed ex compagno di partito, Mahathir Mohamad, che da settimane afferma di aver coalizzato una maggioranza parlamentare contraria all’attuale primo ministro. Lo riferiscono fonti vicine al primo ministro citate dal quotidiano “Nikkei”, secondo cui Muhyiddin potrebbe optare per il voto anticipato entro marzo 2021, non prima d’aver tentato di consolidare la propria precaria posizione in parlamento. Secondo le fonti, il capo del governo intende “consolidare la caotica scena politica nazionale cercando un nuovo mandato quinquennale da parte degli elettori”. Muhyiddin ha ottenuto le redini del governo lo scorso marzo tramite una operazione parlamentare, proprio mentre il premier Mahathir tentava di sottrarsi a una crisi di governo con elezioni anticipate, al pari di quelle prospettate in questi giorni. L’attuale primo ministro è riuscito a sottrarsi a un voto di sfiducia all’inizio di maggio, chiudendo anticipatamente una sessione parlamentare nel contesto dell’emergenza posta dalla pandemia di coronavirus. (segue) (Fim)