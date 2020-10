Usa: dipartimento di Stato sollecita i think tank a divulgare finanziatori esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa chiede che i think tank operanti negli Stati Uniti dichiarino qualunque finanziamento da parte di governi o istituzioni straniere “in evidenza sui loro siti web”. Lo ha annunciato ieri tramite una nota il segretario di Stato, Mike Pompeo, secondo cui il personale del dipartimento “verificherà se le informazioni siano state rese note e la natura delle specifiche fonti di finanziamento, determinando se e in che modo rapportarsi” ai think tank. Per il momento, quella avanzata dal dipartimento di Stato è una richiesta, e non un requisito; essere esclusi dall’interlocuzione diretta con il dipartimento di Stato Usa costituirebbe però un danno significativo al prestigio e all’influenza dei “serbatoi di pensiero” che si occupano di analizzare, teorizzare e promuovere politiche pubbliche nei settori più disparati, dalla diplomazia alle politiche commerciali e di sicurezza. La nota firmata da Pompeo cita i rischi rappresentanti dalle influenze indebite di avversari come Cina e Russia, che puntano ad “esercitare una influenza sulla politica estera Usa tramite lobbisti, esperti esterni e think tank”. Tuttavia, i due paesi non figurano tra i primi 20 finanziatori di nessuno tra i principali think tank operanti negli stati Uniti, secondo il rapporto Foreign Intelligence Transparency Initiative pubblicato lo scorso gennaio dal Center for International Policy, che è a sua volta un think tank con sede a Washington. Tra i grandi finanziatori di tali organizzazioni figurano invece diversi paesi europei e mediorientali, inclusi Emirati Arabi e Arabia Saudita. (Nys)