Indonesia: coonavirus, governo negozia la fornitura di 271 milioni di dosi di vaccino

- Il governo dell’Indonesia ha annunciato di aver negoziato l’impegno di diverse aziende farmaceutiche per garantire la fornitura al paese di oltre 271 milioni di dosi di vaccino contro la Covid-19, inclusi 30 milioni di dosi che dovrebbero essere forniti a Giacarta entro la fine del 2020. Il ministro coordinatore per gli Affari economici, Airlangga Hartarto, che guida anche le politiche di rilancio economico e la commissione per la lotta alla pandemia di coronavirus, ha dichiarato che i vaccini ordinati dall’Indonesia verranno prodotti dalle aziende farmaceutiche cinesi Cansino, Sinovac e Sinopharm. Airlangga ha aggiunto infine che il governo sta negoziando la fornitura di altri 100 milioni di dosi di vaccino dal produttore britannico AstraZeneca. (segue) (Fim)