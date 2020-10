Indonesia: coonavirus, governo negozia la fornitura di 271 milioni di dosi di vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Giacarta, Anies Baswedan, ha annunciato un rilassamento delle rigide misure di distanziamento sociale su larga scala, e l’avvio di una nuova “fase di transizione” a partire da oggi, 12 ottobre, nonostante gli oltre mille casi di contagio giornalieri registrati nella capitale indonesiana. “Abbiamo attuato la politica di blocco emergenziale per circa un mese perché il numero dei casi stava aumentando senza controllo. Dopo aver stabilizzato il numero dei nuovi casi, abbiamo iniziato a rilasciare gradualmente il pedale del freno, passo dopo passo”, recita una nota scritta diffusa da Anies ieri, 11 ottobre. Il governatore di Giacarta ha annunciato che il periodo di transizione proseguirà sino al 25 ottobre, e per allora una nuova decisione verrà adottata sulla base del quadro epidemiologico e dallo stato del sistema sanitario cittadino. Tra il 29 agosto e l’11 settembre scorsi, Giacarta ha registrato 14.155 nuovi casi di positività al coronavirus, un aumento del 37,09 per cento rispetto alle due settimane precedenti. Dall’11 al 25 settembre, i nuovi casi sono stati 16.606, un ulteriore incremento del 31,74 per cento; la settimana successiva, l’aumento è stato del 22,39 per cento, con 15.437 nuovi casi. (segue) (Fim)