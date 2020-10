Indonesia: coonavirus, governo negozia la fornitura di 271 milioni di dosi di vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario dell’Indonesia rischia il collasso, se i cittadini continueranno ad ignorare i protocolli di prevenzione tesi a contenere la pandemia di coronavirus. E’ l’avvertimento lanciato il 22 settembre da un membro della task force governativa per il contrasto alla Covid-19, Jossep William. “Abbiamo davero bisogno dell’aiuto dei cittadini per attuare i protocolli sanitari. Se non miglioreremo la situazione, il sistema sanitario nazionale finirà per schiantarsi”, ha ammonito Jossep, che è stato incaricato del coordinamento dei volontari del settore sanitario. Il funzionario ha dichiarato che il sistema sanitario dell’Indonesia è stato travolto dalla pandemia, e che se dovesse soccombere, contenere la pandemia diverrebbe estremamente difficile. “Evitate gli assembramenti pubblici, mantenere le distanze fisiche interpersonali, lavate le mani e indossate le mascherine”, ha esortato l’esperto. I centri sanitari locali e il servizio di ambulanze di Giacarta fatica a tenere il passo dei nuovi contagi: i pazienti affetti da Covid-19 vengono inviati presso un ospedale temporaneo edificato nel villaggio per atleti di Kemayoran, nel centro della capitale, dove sono stati isolati anche 1.497 pazienti asintomatici. (Fim)