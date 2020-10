Usa: Facebook vieterà le bufale anti-vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook vieterà gli annunci anti-vaccino nel tentativo di combattere la disinformazione e sostenere gli esperti di salute pubblica. Lo annuncia l'azienda in un comunicato, in cui traspare però che questo regolamento non si applicherà agli influencer di Facebook che secondo gli esperti guidano una quantità significativa di disinformazione organica sui vaccini. "Il nostro obiettivo è quello di aiutare i messaggi sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini a raggiungere un ampio gruppo di persone, vietando al contempo gli annunci con informazioni errate che potrebbero danneggiare gli sforzi per la salute pubblica", ha annunciato la piattaforma social. "Già oggi non permettiamo annunci pubblicitari con bufale di vaccini che sono stati identificati pubblicamente dalle principali organizzazioni sanitarie globali... Ora, se un annuncio scoraggerà esplicitamente qualcuno dall'ottenere un vaccino, lo respingeremo. L'applicazione della legge inizierà nei prossimi giorni... Gli annunci che sostengono a favore o contro la legislazione o le politiche governative sui vaccini - incluso il vaccino per il Covid-19 - sono ancora permessi" La volontà degli statunitensi di ottenere un vaccino contro il coronavirus è scesa al 50 per cento a fine settembre, un drammatico calo di 11 punti rispetto al mese precedente, secondo l'ultimo sondaggio di Gallup. Gli esperti di salute pubblica affermano che la distribuzione di massa del vaccino contro il coronavirus sarà il passo più importante verso un ritorno alla normalità pre-Covid-19. (Nys)