Coronavirus: New Mexico, nuove restrizioni mentre aumentano i casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il New Mexico ha in programma di ripristinare diverse restrizioni sul coronavirus venerdì, mentre i contagi nello Stato aumentano. Il governatore, Michelle Lujan Grisham, del Partito democratico, ha annunciato le nuove regole, che includeranno la restrizione delle cene al coperto e la limitazione dei raduni di massa, martedì, dicendo che il virus è "in piena esplosione" nello Stato. Il governatore ha istituito un orario temporaneo di chiusura alle 22 per tutti i locali che servono cibo e bevande alcoliche, che ha detto che lo Stato "farà rispettare rigorosamente". I tappi per i negozi al dettaglio, i ristoranti e gli alberghi saranno ritirati. I raduni di gruppo saranno limitati a un massimo di cinque persone, invece di dieci.(Nys)