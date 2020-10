Usa: Trump elogia il giudice Barrett in udienza al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato la sua candidata della Corte Suprema Amy Coney Barrett per la performance davanti alla Commissione giudiziaria del Senato, e si è scagliato contro il senatore democratico Cory Booker per aver fatto pressione sul giudice sulla sorte dell'Affordable Care Act. Lo riporta il sito "The Hill". "Penso che Amy stia andando incredibilmente bene. E' stata una grande giornata", ha detto Trump ai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca per un raduno della campagna elettorale in Pennsylvania. Ieri è stato il secondo giorno dell'udienza, ma la prima volta che Barrett ha risposto alle domande dei senatori. (Nys)