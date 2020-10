Usa: la New York Philharmonic salterà l'intera stagione per la prima volta in 178 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La New York Philharmonic perderà un'intera stagione per la prima volta nei suoi 178 anni di storia, e ne approfitterà per accelerare la ristrutturazione della David Geffen Hall, la sala concerti che era stata fissata per le sue performance fino al febbraio 2024. Lo riporta la stampa locale. Il presidente della filarmonica, Deborah Borda, ha dichiarato che le cancellazioni causate dalla nuova pandemia di coronavirus hanno causato 10 milioni di dollari di perdite di biglietti sul suo budget di 87 milioni di dollari per il 2019-20 e altri 20 milioni di dollari di perdite per il 2020-21. Borda ha tuttavia detto che l'orchestra ha superato i suoi obiettivi di raccolta fondi. "Non importa quanto bene si faccia nella raccolta di fondi, non può compensare quelle enormi perdite", ha detto. (Nys)