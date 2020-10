Usa: l’indagine sulla dissecretazione dei documenti riservati si chiude senza incriminazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto “unmasking” avviene quando le conversazioni di cittadini statunitensi vengono accidentalmente intercettate, nell’ambito di attività di sorveglianza o monitoraggio da parte della comunità d’intelligence. L’identità dei cittadini statunitensi e le loro conversazioni dovrebbero essere protette, se non sono direttamente coinvolte nell’indagine e se non sussiste il sospetto di reati. E’ però frequente che alti funzionari possano decidere di conoscere il nome di tali soggetti, tramite un processo – l’”unmasking”, appunto – che dovrebbe teoricamente tutelare i loro diritti, incluso quello alla privacy. Durante le indagini sul “Russiagate”, come del resto nella gran parte delle situazioni analoghe, le identità di figure vicine alla campagna elettorale di Donald Trump non interessate direttamente dalle indagini dell’intelligence vennero però ripetutamente comunicate alla stampa. (Nys)