Usa-Taiwan: amministrazione Trump approva la vendita di altri armamenti

- L’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha informato il Congresso federale Usa di aver approvato la vendita a Taiwan di ulteriori sistemi d’arma avanzati, il giorno dopo aver inviato una comunicazione analoga relativa alla fornitura di un lanciarazzi semovente e di missili aria-terra. Le commissioni Relazioni estere di Camera e Senato hanno ricevuto ieri, 13 ottobre, la notifica della vendita all’Isola di droni d’attacco MQ-9 Reaper, prodotti da Genral Atomics, e di missili antinave Harpoon per postazioni costiere. L’importo complessivo delle forniture di armamenti, incluse quelle notificate al Congresso il 12 ottobre, è di circa 5 miliardi di dollari. L’amministrazione Trump ha recentemente approvato un piano teso ad aumentare le vendite di droni da guerra a livello globale, sulla base di una reinterpretazione dell’accordo per il controllo degli armamenti Missile Technology Control Regime (Mtcr). Washington punta così a contrastare l’ascesa di esportatori emergenti di droni come Cina e Turchia. (segue) (Nys)