Usa-Taiwan: amministrazione Trump approva la vendita di altri armamenti (2)

- Ieri, 12 ottobre, la Casa Bianca ha notificato al Congresso tre differenti contratti per la vendita di armamenti a Taiwan. La notizia conferma le indiscrezioni del mese scorso, secondo cui Washington intende autorizzare la consegna all’Isola di sistemi d’arma avanzati prima delle elezioni presidenziali Usa del prossimo 3 novembre. Secondo la fonte, i membri delle commissioni Relazioni estere di Camera e Senato sono stati informati che le vendite di armamenti sono state autorizzate dal dipartimento di Stato. Le forniture riguarderebbero in particolare un lanciarazzi multiplo semovente M142 Himars, missili aria-terra a lungo raggio Slam-Er porodotti da Boeing, e pod elettro-ottici per aeroplani F-16. L’ambasciata cinese a Washington ha già reagito alla notizia, sollecitando l’interruzione delle forniture di armamenti a Taiwan, per evitare “gravi danni alle relazioni Usa-Cina e alla pace e alla stabilità nello Stretto” di Taiwan. (Nys)