Venezuela: Assemblea nazionale approva decreto che ignora legge "anti embargo" (3)

- La legge era stata presentata da Maduro lo scorso 29 settembre. "Mi presento all'Assemblea nazionale costituente per presentare al paese una proposta per il momento storico che vive il Venezuela, gravemente minacciato dai poteri imperiali e vittima di un embargo criminale", affermava Maduro sottolineando che la legge servirà ad affrontare con capacità giuridiche e istituzionali la "peggiore offensiva" contro il paese in 200 anni di vita repubblicana. L'idea del presidente è quella di evitare le sanzioni ritenute responsabili di gran parte dei disagi che soffre la popolazione. "In sei anni abbiamo perso il 99 per cento delle entrate in divise", ha sottolineato Maduro attribuendo a queste misure la responsabilità della morte di 40mila cittadini "negli ultimi anni". (segue) (Vec)