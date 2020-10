Venezuela: Assemblea nazionale approva decreto che ignora legge "anti embargo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tesi di Caracas è che l'embargo, frustrando il commercio con l'estero, privi lo stato di risorse utili a beneficiare la popolazione e impedisca l'ingresso nel paese di beni di prima necessità. Gli oppositori, e la stessa Casa Bianca, sottolineano da parte loro che il blocco non si estende all'entrata di alimenti e medicina, e non incidono sulle attività dell'industria agroalimentare, dell'allevamento e della pesca. "Gli Stati Uniti useranno tutto ciò che è in loro potere per impedire che il Venezuela prosegua il suo cammino. Il cammino del socialismo e del progetto bolivariano", ha ribadito Maduro nel corso dell'intervento ritrasmesso in televisione. (segue) (Vec)