Coronavirus: Usa, 215.549 morti su oltre 7.836.680 contagiati

- Ci sono stati almeno 7.836.680 casi di coronavirus negli Stati Uniti, e almeno 215.549 persone sono morte, secondo i dati pubblicati sul sito della Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". I totali includono casi provenienti da tutti i 50 stati, dal Distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, oltre a casi di rimpatrio. In tutto il mondo, gli Stati Uniti si collocano al primo posto nel numero totale dei decessi segnalati, e al quinto posto per quanto riguarda i morti ogni 100 mila persone. Il conteggio di Johns Hopkins mostra che gli Stati Uniti, il Brasile, l'India e il Messico sono responsabili di oltre il 50 per cento dei decessi da coronavirus. Il Wisconsin ha raggiunto oggi un nuovo record, con 3.279 nuovi contagi e 34 decessi nelle ultime 24 ore, con il governatore democratico Tony Evers che ha deciso di reintrodurre nuove restrizioni. (Nys)