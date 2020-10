Usa: il giudice Barrett non dice se Trump debba impegnarsi per una transizione pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le udienze di conferma per la candidata alla Corte Suprema degli Stati Uniti Amy Coney Barrett, nominata dal presidente Donald Trump, mentre il Senato, a guida repubblicana, sollecita la sostituzione della defunta giudice Ruth Bader Ginsburg con l’obiettivo di cementare la maggioranza conservatrice della Corte prima del giorno delle elezioni. Il senatore democratico Cory Booker ha fatto pressione sul giudice Barrett per sapere se ritiene che ogni presidente debba impegnarsi in modo inequivocabile nel trasferimento pacifico del potere - un argomento che è emerso dopo che il presidente Trump, alla fine del mese scorso, ha rifiutato di impegnarsi in tal senso. "Come giudice ne voglio restare fuori", ha risposto Barrett. Booker ha poi chiedo se il giudice: "Crede che il presidente abbia il potere di condonare se stesso per qualsiasi crimine passato o futuro possa aver commesso contro gli Stati Uniti d'America". "Sarebbe una questione costituzionale", ha risposto il giudice Barrett. "In linea con il mio obbligo di non dare suggerimenti, anticipazioni o previsioni su come avrei risolto il caso, non è una domanda alla quale posso rispondere".(Nys)