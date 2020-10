Ue: Crippa (M5s), utilizziamo fondi recovery per accelerare transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, segnala: "Noi vogliamo un Recovery fund che acceleri la transizione ecologica, che abbia come pilastro la sostenibilità ambientale e il benessere dei cittadini". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Il M5s, motore del cambiamento di questa legislatura, lavorerà affinché i 209 milioni che arriveranno all'Italia dall'Ue siano utilizzati anche per rendere concreto il Green new deal e disegnare i contorni di una società e di un'economia in grado di passare dal modello lineare a quello circolare. I miliardi del Recovery fund sono, quindi, uno strumento fondamentale e un'occasione storica, se usati per cambiare realmente il volto della nostra Italia - sottolinea l'esponente pentastellato - il futuro, e come Movimento cinque stelle lo diciamo ormai da più di 10 anni, va riprogettato partendo dall'uso sostenibile delle risorse naturali, dall'efficienza energetica e dalle energie rinnovabili, in un contesto di innovazione tecnologica e digitalizzazione che ci metta in grado di rendere sempre più 'intelligente' l'uso e la distribuzione dell'energia". (segue) (Com)