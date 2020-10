Ue: Salvini a Conte, pronti a collaborare, aspettiamo telefonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte chiede collaborazione, Zingaretti chiede collaborazione. Domani o quando lei riterrà, spero non tra 6 mesi, tutto il centrodestra è pronto a cancellare tutti gli impegni in agenda perché gli italiani ci chiedono di lavorare insieme per questo Paese". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Matteo Salvini, intervenendo al Senato dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "Non fate da soli perché non ce la fate - ha aggiunto -. Non abbiamo la bacchetta magica ma possiamo dare il nostro contributo a meno che qualcuno non preferisca le dirette a reti unificate. Buon lavoro e aspettiamo una sua telefonata". (Rin)