Usa: confermata festa di Halloween alla Casa Bianca, ma con modifiche

- La celebrazione di Halloween della Casa Bianca avrà luogo nonostante la pandemia di coronavirus, anche se in forma "modificata", ha riferito l'emittente "Cnn" oggi. I piani per l'evento vanno "a gonfie vele" secondo fonti interne dell'amministrazione Trump. Le modifiche specifiche includeranno maschere facciali e altre misure di mitigazione, ma non emergono ulteriori dettagli. L'evento annuale prevede che il presidente e la first lady distribuiscano caramelle ai bambini del posto sul prato sud della Casa Bianca. Il presidente Trump e la first lady Melania Trump hanno ricevuto la diagnosi di Covid-19 all'inizio di questo mese, e il presidente ha passato un fine settimana in ospedale. Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, ha detto che il presidente è risultato negativo e non è più contagioso. Da allora Trump è tornato sul sentiero della campagna e ha ripreso i grandi raduni e gli eventi, tenendo un evento della campagna della Casa Bianca sabato e un comizio della campagna in Florida lunedì. (Nys)