Ue: Borghi (Lega), Parlamento ha detto no in modo definitivo al Mes

- Il Parlamento ha detto "no in modo definitivo al Meccanismo europeo di stabilità (Mes)". Lo ha detto il deputato della Lega, Claudio Borghi, in merito alla risoluzione - respinta dall'emiciclo di Montecitorio - presentata dal centrodestra, con le prime firme di Renato Brunetta e Maurizio Lupi, che prevedeva il ricorso al Mes. Sulla risoluzione sulla relazione della commissione Bilancio della Camera sulla individuazione delle priorità di utilizzo del Recovery fund, l'esecutivo aveva espresso parere contrario. (Rin)