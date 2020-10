© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, rivolge un "ringraziamento a Chiara Appendino per l’impegno prezioso di questi anni" alla guida della città di Torino. L'esponente M5s ha annunciato che non si ricandiderà a sindaco del capoluogo piemontese. "Chiara era e resta una risorsa importante per il Movimento cinque stelle", scandisce Fico su Twitter. (Rin)