Recovery fund: Fico, Parlamento italiano primo in Ue a discuterne

- La Camera ha da poco approvato la risoluzione sul Recovery fund. "Con il voto di oggi il Parlamento italiano è stato il primo in Europa a discutere il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, definendo le priorità che il governo dovrà seguire nella predisposizione dei progetti per l’Italia da finanziare con le risorse stanziate a livello europeo", rimarca in una nota il presidente della Camera, Robero Fico. "Si tratta di un’occasione unica per ripensare il modello di sviluppo del nostro in Paese in senso economicamente e socialmente sostenibile. Ringrazio tutti i deputati per il lavoro svolto in queste settimane nelle commissioni e oggi in Aula", aggiunge. (Rin)