© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per prendere i soldi del Recovery fund ma sull'Assegno unico ci siamo. Nel corso del 2021 ci siamo. Sto andando a lavorare per una riunione economica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'uscita del Senato dopo le sue comunicazioni in Aula in vista del Consiglio europeo. (Rin)