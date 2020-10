Usa: Pompeo accusa Assemblea Generale Onu di avallare regimi oppressivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa rivendica la scelta del presidente Donald Trump, nel 2018, di ritirare gli Stati Uniti dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite "a causa del suo consolidato modello di pregiudizio anti-israeliano e delle regole di appartenenza che permettono l'elezione dei peggiori violatori dei diritti umani del mondo a seggi nel Consiglio". Lo ribadisce il segretario di Stato, Mike Pompeo, in una nota. "Oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha eletto ancora una volta paesi con una storia di diritti umani ripugnante, tra cui Cina, Russia e Cuba". Queste elezioni "non fanno che confermare la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi e di utilizzare altre sedi e opportunità per proteggere e promuovere i diritti umani universali", scrive Pompeo. "L'impegno degli Stati Uniti per i diritti umani è molto più di semplici parole. Attraverso l'azione del Dipartimento di Stato, abbiamo punito chi abusa dei diritti umani nello Xinjiang, in Myanmar, in Iran e altrove... gli Stati Uniti sono una forza del bene nel mondo e lo saranno sempre", conclude il segretario. (Nys)