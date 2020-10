Kosovo-Serbia: Thaci, dialogo in fase nuova ma obiettivo resta riconoscimento reciproco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Ue all'Allargamento Varhelyi ha definito "importante" il fatto di vedere dei progressi nel processo di dialogo fra Belgrado e Pristina. "È importante parlare attivamente con il primo ministro Hoti e il presidente (serbo Aleksandar) Vucic, vedo che ci sono dei progressi, vedo anche che i negoziati non sono facili ma alla fine c'è una spinta per andare avanti e vedo che (l'inviato europeo Miroslav) Lajcak sta compiendo molti sforzi in questa direzione", ha detto il commissario Ue. I partner statunitensi, ha poi osservato il commissario Ue, stanno nuovamente mostrando interesse per questo processo e un risultato di tale rinnovato interesse è l'accordo siglato recentemente a Washington per la normalizzazione dei rapporti economici fra Belgrado e Pristina. La maggior parte di tale accordo, ha infine detto Varhelyi, combacia con il piano messo a punto dall'Ue su questo fronte. Il commissario europeo all'Allargamento ha avviato un "tour" nella regione dei Balcani occidentali che lo ha visto ieri in Macedonie del Nord e Albania. Nella giornata di oggi Varhelyi ha fatto tappa a Pristina per poi recarsi in Serbia, dove incontrerà i vertici politici di Belgrado. (segue) (Alt)