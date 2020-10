Ue: Borrell, a Consiglio Affari esteri Bielorussia, America latina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bielorussia, la situazione della diffusione di coronavirus in America latina, il cessate il fuoco in Nagorno Karabakh e l'avvelenamento dell'oppositore russo, Aleksei Navalnyi. Sono questi i temi in agenda del Consiglio Affari esteri dell'Ue che si tiene oggi a Lussemburgo. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Oggi abbiamo una agenda molto intensa", ha detto. "Le relazioni con la Russia, il dialogo tra Belgrado e Pristina, la situazione in Bielorussia e la nostra partnership con l'America latina e i Caraibi", ha spiegato. "E' solo un caso che" la riunione avvenga nell'anniversario "della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo", ha scherzato Borrell. "In ogni caso dobbiamo prestare più attenzione all'America latina che sta pagando un prezzo molto molto alto per il Coronavirus" e che sta andando verso "una profonda crisi economica". Nella riunione di oggi si parlerà della situazione in Nagorno Karabakh "e di come possiamo sostenere il cessate il fuoco". Inoltre, sul tavolo della riunione dei ministri degli Affari esteri dell'Ue ci sarà anche il comportamento russo e "la risposta comune al caso Navalnyi". Per quanto riguarda il dialogo tra Belgrado e Pristina, il rappresentante speciale per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak prenderà parte alla riunione di oggi del Consiglio e darà degli aggiornamenti. Sulla Bielorussia, i ministri faranno il punto sulla situazione dopo la decisione sulle sanzioni e anche sull'impegno diplomatico futuro. (Beb)