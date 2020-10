Speciale difesa: Esercito, avvicendamento al comando del Centro militare veterinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta presso la caserma “Villy Pasquali” di Grosseto, alla presenza del capo reparto veterinaria del comando sanità e veterinaria dell’Esercito, colonnello Giovanni Rucco, la cerimonia di avvicendamento al comando del Centro militare veterinario (Cemivet) tra il colonnello Simone Siena e il parigrado Mario Piero Marchisio. Lo riferisce un comunicato stampa del Comando logistico dell'Esercito. La cerimonia, condotta nel pieno rispetto delle norme vigenti per il contenimento del Covid-19, ha visto schierato un picchetto d’onore, una rappresentanza del Gruppo cinofilo e del Reparto ippico oltre a ufficiali, sottufficiali e graduati del Cemivet. Presenti all’evento le più alte autorità civili, militari e religiose del capoluogo, a dimostrazione del forte legame tra la comunità locale e l’Esercito. Il colonnello Siena lascia la guida del Centro dopo quasi cinque anni di intense attività addestrative ed operative. Il Cemivet sotto il suo comando ha garantito gli avvicendamenti in operazioni all’estero di ufficiali veterinari e di binomi cinofili, in Afghanistan, Libia, Iraq e Kosovo, oltre a fornire un prezioso concorso a numerosi reparti della Forza armata in attività addestrative nazionali e internazionali. Significativi risultati sono stati raggiunti anche dal dipendente Reparto ippico che cura il settore allevatoriale equestre per tutta la Forza armata. Infatti, negli ultimi tre anni l’Esercito è stato riconosciuto dal ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del Turismo come miglior “Allevamento di cavalli di razza Sella Italiano”. Il titolo è stato conferito per gli eccellenti risultati sportivi raggiunti dai puledri nati presso l’ente. (segue) (Com)