Kosovo-Serbia: rappresentante Ue Lajcak oggi a Pristina, focus su avanzamento dialogo

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, è oggi in visita a Pristina. Lo riferisce la stampa locale, ricordando che Lajcak si fermerà a Pristina anche nella giornata di domani. Il 15 ottobre il rappresentante speciale partirà da Pristina per recarsi in Serbia. In agenda sono previsti degli incontri con i massimi vertici politici di Pristina e Belgrado, oltre che con i rappresentanti della comunità internazionale e della società civile. La visita segue alla presentazione, avvenuta ieri a Lussemburgo, del primo report stilato da Lajcak da quando è stato nominato rappresentante per il dialogo. L'inviato Ue ha presentato la relazione nel corso della riunione dei 27 ministri degli Esteri dell'Unione europea. Il rappresentante speciale ha dichiarato, presentando il report, che "non è sempre facile, ma entrambe le parti hanno mostrato disponibilità ad avanzare nelle trattative "nonostante le sfide dolorose" di cui è costellato il percorso. Secondo Lajcak, la soluzione "del conflitto fra Belgrado e Pristina" è una condizione indispensabile per il percorso europeo di Serbia e Kosovo. (segue) (Alt)