Ue: Catalfo in videoconferenza con ministri Occupazione, puntare su nuove competenze ed empowerment femminile (2)

- "Ancora - ha aggiunto Catalfo - andrà rafforzato il sistema di istruzione e quello duale; per un’occupazione di qualità e più inclusiva si punterà poi su una maggiore partecipazione dei giovani nel mondo del lavoro, sull’eliminazione di fenomeni di dumping salariale e su misure per garantire luoghi di lavoro più sicuri". Al secondo dibattito che si è tenuto il pomeriggio, dal titolo "Uguale partecipazione di donne e uomini nel mercato del lavoro", il ministro ha sottolineato la necessità di promuovere l’empowerment femminile puntando sulla riduzione del gender pay gap, sulla promozione di una maggiore trasparenza nella gestione del rapporto di lavoro, sulla creazione di percorsi formativi fondati sull’acquisizione di nuove competenze (con particolare riguardo all’accesso alle discipline Stem), sulla programmazione di incentivi alle assunzioni e alla salvaguardia occupazionale al rientro dalla maternità, oltreché su azioni di contrasto al part-time involontario, un fenomeno che colpisce soprattutto le donne. Per compiere queste azioni ci si avvarrà anche dei fondi del Next Generation Eu. (Com)