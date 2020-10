Ue: Gelmini (FI), stiamo passando da lotteria scontrini a lotteria progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "le risorse del Recovery fund non sono scontate, non c'è un automatismo. Ci deve essere una capacità progettuale da parte del nostro Paese - ha spiegato -, e una valutazione da parte dell'Europa dell'efficacia delle proposte che avanzeremo". Intervenendo in Aula a Montecitorio durante le dichiarazioni di voto in merito alle risoluzioni sul Recovery fund, la parlamentare ha proseguito: "Passare dalla lotteria degli scontrini alla lotteria dei progetti non è ciò che serve all'Italia. State tirando fuori dai cassetti polverosi dei ministeri centinaia di progetti, contraddittori tra di loro, senza alcuna valutazione sulle finalità, semplicemente per esaurire il vostro compito. Abbiamo il dovere di darvi, come Forza Italia, alcuni suggerimenti. Il primo è il fattore tempo. Il Paese - ha concluso l'esponente di FI - non si può permettere di aspettare oltre. Dobbiamo avere il coraggio di prendere le decisioni di oggi avendo gli occhi delle prossime generazioni".(Rin)