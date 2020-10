Venezuela: Assemblea nazionale approva decreto che ignora legge "anti embargo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del Venezuela ha approvato un decreto che di fatto ignora la cosiddetta legge “anti embargo” che il presidente Nicolás Maduro ha presentato all'Assemblea costituente nazionale (Anc) a fine settembre. Nella seduta ordinaria di oggi svoltasi virtualmente, l'organo presieduto dal suo presidente Juan Guaidó, ha ribadito che nessun accordo presentato o approvato dall'Anc ha validità giuridica. "La fraudolenta Assemblea nazionale costituente è legalmente inesistente e i suoi atti sono inefficaci", si legge nel testo approvato oggi dal Parlamento eletto nel 2015. L’Assemblea nazionale del Venezuela ha quindi deciso di avviare un’indagine al fine di stabilire le responsabilità per la promulgazione e l'applicazione del provvedimento, pur avvertendo che qualsiasi tipo di accordo o negoziazione che cerchi di tutelarsi dietro lo "strumento giudiziario" sarà da ritenersi come “illecito”. Inoltre, il Parlamento ha nuovamente chiesto lo svolgimento di elezioni presidenziali e parlamentari libere, eque e verificabili. D'altra parte, l'Assemblea nazionale ha stabilito di istituire un comitato di consultazione popolare, rifiutando il riconoscimento delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale venezuelana fissate per il 6 dicembre dal Consiglio nazionale elettorale (Cne). Tra i nomi che figurano nel comitato: il giudice Blanca Rosa Mármol de León, Enrique Colmenares e Horacio Medina delle organizzazioni che propongono la consultazione. Estefanía Cervó e Rafael Punceles, rappresentanti degli studenti, e Carolina Jaimes Branger e Isabel Pereira per l'Università. (segue) (Vec)