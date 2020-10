© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato sono sbarcate 604 persone, domenica 559. Non potete inseguire gli italiani sul pianerottolo di casa e nel mentre far sbarcare migliaia di immigrati clandestini che poi scappano e girano per l'Italia senza nessuna precauzione e senza nessun controllo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo al Senato. (Rin)