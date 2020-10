Usa: Consiglio di Sicurezza Nazionale, Josh Hodges il nuovo primo funzionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha scelto Josh Hodges come primo funzionario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, secondo quanto riportato dal sito "Politico" Hodges, 37 anni, è stato recentemente il vice amministratore aggiunto senior per l'America Latina presso l'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti. Ha iniziato la scorsa settimana come direttore senior per gli affari dell'emisfero occidentale dello staff del Consiglio e assistente speciale del presidente. Sostituisce Mauricio Claver-Carone, che il mese scorso è stato eletto presidente della Banca interamericana di sviluppo, il primo americano a ricoprire la carica. Claver-Carone ha lasciato il Consiglio di Sicurezza il 30 settembre e ha iniziato il suo nuovo incarico all'inizio di ottobre. (Nys)