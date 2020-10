Autostrade: Atlantia, Cda disponibile a valutare proposta Cdp per 88 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha confermato la propria disponibilità a valutare un’eventuale proposta da parte di Cassa depositi e prestiti (Cdp), unitamente ad altri investitori nazionali ed internazionali, per un possibile accordo relativo all’acquisto dell’integrale pacchetto azionario (pari all’88,06 per cento) della controllata Autostrade per l’Italia (Aspi), idoneo ad assicurare l’adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione medesima. È quanto si legge in una nota di Atlantia. (Com)