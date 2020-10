Autostrade: Atlantia, a Cdp periodo di esclusiva fino al 18 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia ha concesso a Cassa depositi e prestiti (Cdp) un periodo di esclusiva fino al prossimo 18 ottobre. È quanto si legge in una nota della società, che ha confermato la propria disponibilità a valutare un’eventuale proposta di Cdp (unitamente ad altri investitori) per l’acquisto dell’88,06 per cento di Autostrade per l’Italia (Aspi). Tale ipotesi, prosegue la nota, è aderente alla lettera inviata da Atlantia al governo lo scorso 14 luglio, e in linea con le deliberazioni del Cda. (Com)