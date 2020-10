Covid: Brunetta (FI), governo blocca piano Speranza perché diviso su Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza e il governo ritardano l'adozione del piano del ministro della Salute, Speranza, contro la pandemia perché le divisioni sul tema del Mes. Lo sostiene in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Se adottano il Piano Speranza pronto ormai da quattro mesi - scrive Brunetta - devono avere anche le risorse per la relativa copertura. Siccome queste risorse possono provenire solo dal Mes, bloccano l'adozione del Piano Speranza perché non sono d'accordo in maggioranza. Nulla di grave se gli italiani non morissero in questi giorni e settimane per il Covid; nulla di male se non mancassero i tamponi; nulla di male se non si fosse diffusa nuovamente la paura, la paura che blocca l'economia, la paura che rischia di portarci ad un nuovo lockdown, la paura che ci può condurre ad un nuovo disastro per le nostre attività economiche e produttive. E tutto perché - conclude Brunetta - in maggioranza litigano sul Mes e quindi non adottano il Piano Speranza che, ripeto, è pronto già da mesi. Gli italiani stanno pagando tutto questo. E a caro prezzo".(Com)