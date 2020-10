Usa: Trump dà il via libera a iniziativa per piantare mille miliardi di alberi entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti ha firmato oggi un ordine esecutivo che coinvolge il governo federale in un'iniziativa globale per piantare alberi che ha già la partecipazione del settore privato negli Stati Uniti. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". L'ordine esecutivo crea un consiglio che ha il compito di "sviluppare, coordinare e promuovere le interazioni del governo federale con l'iniziativa per quanto riguarda la coltivazione, il restauro e la conservazione degli alberi". Il consiglio creerà anche metodi per tracciare e misurare il numero di alberi piantati, conservati o restaurati e si occuperà di tutte le leggi e i regolamenti che ostacolano queste azioni. "Il 21 gennaio 2020 ho annunciato che per proteggere ulteriormente l'ambiente, gli Stati Uniti si uniranno all'iniziativa One Trillion Trees del World Economic Forum... un ambizioso sforzo globale per crescere e conservare mille miliardi di alberi di alberi in tutto il mondo entro il 2030", si legge nell'ordine esecutivo.(Nys)