Usa: Apple presenta nuovi iPhone con supporto 5G

- Apple ha introdotto una linea di nuovi modelli di iPhone, tutti con supporto 5G, oltre a una versione più piccola e più economica del suo speaker HomePod. Secondo il sito "Axios", sebbene l'evento sia stato ridimensionato dalla crisi economica, l'iPhone rimane il prodotto più importante della linea Apple e un punto di riferimento per l'industria in generale. L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha confermato che il supporto 5g sta arrivando alla nuova linea completa di iPhone 12, invitando l'a.d. di Verizon Hans Vestberg sul palco per confermare che i dispositivi supporteranno anche il sapore ultra-veloce (ma scarsamente disponibile) a banda ultra larga di 5G di Verizon. "5G è appena diventato reale", ha detto Vestberg, promettendo che il servizio raggiungerà 60 città entro la fine dell'anno. Vestberg ha anche detto che Verizon sta attivando la sua rete 5G a banda bassa in più di 200 città per offrire un'ampia copertura, dopo T-Mobile e AT&T.(Nys)