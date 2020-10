Serbia-Kosovo: inviato per il dialogo Lajcak presenta rapporto ai ministri dei 27 paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale per i Balcani occidentali e per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, presenta oggi a Lussemburgo il rapporto sull'andamento del dialogo mediato dall'Ue. Secondo quanto precisa la stampa serba, i ministri degli Esteri dei 27 paesi Ue esamineranno la relazione presentata dal rappresentante speciale. Si tratta del primo esame a livello ministeriale della situazione relativa al dialogo Belgrado-Pristina da quando Lajcak è stato nominato rappresentante speciale. Lo scorso 17 settembre si è tenuta una tappa del dialogo a livello tecnico fra le delegazioni di Belgrado e Pristina. Il capo della delegazione serba, Marko Djuric, ha commentato la riunione dicendo che la Serbia si aspetta che i paesi membri dell'Unione europea mandino dei "messaggi forti" alle autorità di Pristina per la formazione della comunità autonoma. "Ci aspettiamo messaggi forti da tutti i membri dell'Ue per la formazione della comunità autonoma di municipi, elemento questo fondamentale per la continuazione del dialogo. Questo punto deve essere discusso in questa sede perché è stato concordato 7 anni fa", ha dichiarato Djuric secondo quanto riportava il 18 settembre il quotidiano "Vecernje novosti". (segue) (Beb)