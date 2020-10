© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, afferma: "A Palermo alcuni commercianti del quartiere Borgo Vecchio hanno combattuto la paura per le estorsioni e la violenza mafiosa con il coraggio della denuncia. Non vedo l’ora di volare a Palermo per incontrarli - scrive il premier su Twitter - e ringraziarli uno ad uno. Con loro l’Italia alza la testa". (Rin)