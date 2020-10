Ue: Gelmini (FI), da maggioranza difficoltà ad individuare strategia ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha sottolineato che per FI "il Piano di ripresa e resilienza rappresenta un banco di prova per il governo, ma anche per il Parlamento. Spiace constatare come la maggioranza arrivi a questo appuntamento con una dose di impreparazione e con una difficoltà ad individuare una strategia di ripartenza". Intervenendo in Aula a Montecitorio durante le dichiarazioni di voto in merito alle risoluzioni sul Recovery fund, la parlamentare ha aggiunto che "l'opposizione ad oggi non si è mai tirata indietro. Ma come sono stati spesi i 100 miliardi di scostamento? Purtroppo questi soldi rischiano di essere un'occasione persa, con decine e decine di decreti attuativi che ancora non hanno visto la luce". Secondo Gelmini, "serviva un confronto serio con l'opposizione, ci avete riservato dpcm, decreti legge, fiducie, e un monocameralismo di fatto. Anche il confronto con la società civile e con i ceti produttivi si è tradotto in un'ora d'aria a Villa Pamphili. Ben poca cosa rispetto a quanto ci saremmo aspettati. Serviva visione, serviva coraggio", ha concluso la parlamentare, "serviva una progettualità che non avete saputo mettere in campo". (Rin)