Ue: Catalfo in videoconferenza con ministri Occupazione, puntare su nuove competenze ed empowerment femminile

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha partecipato oggi ad una videoconferenza informale dei ministri europei dell’Occupazione e degli affari sociali. Il ministro ha preso parte a due dibattiti. Il primo, svoltosi nel corso della mattinata, ha riguardato il sostegno ai lavoratori nei processi di ristrutturazione accelerati dalla pandemia e la partecipazione dei lavoratori stessi a questi processi. Catalfo ha affermato che, in un’ottica di trasformazione digitale e transizione green, l’Italia intende mettere in campo forti investimenti sulla formazione, la riqualificazione e le competenze - incentrati sulle reali esigenze del mercato del lavoro - attraverso il Piano nazionale per le nuove competenze da finanziare con il Recovery fund. In questo contesto si inserisce anche il Fondo nuove competenze, che permette una rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzata alla realizzazione di percorsi formativi che da un lato puntano ad accrescere le professionalità dei beneficiari e dall’altra contribuiscono ad una riduzione del costo del lavoro che grava sulle imprese, finanziando interamente, in termini di retribuzione e contribuzione, le ore dedicate alla formazione. (segue) (Com)