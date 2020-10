Ue: Crippa (M5s), utilizziamo fondi recovery per accelerare transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Crippa, i fondi "dovranno essere utilizzati per la digitalizzazione del sistema delle imprese, dei servizi al cittadino e del comparto giudiziario, per lo sviluppo delle infrastrutture al fine di ridurre le emissioni del trasporto di merci e per varare un serio piano di messa in sicurezza di ponti, viadotti e situazioni emergenziali di natura idrogeologica, per la stabilizzazione del superbonus al 110 per cento almeno per i prossimi tre anni. Non solo: occorre investire nell'istruzione per i nostri figli, garantendo al comparto il mantenimento dello stesso livello di spesa, potenziando la scuola per l'infanzia, investendo anche nella ricerca e potenziando la formazione della fascia adulta della popolazione. Ma - continua il deputato - non possiamo non parlare di riforme che introducano, finalmente, nel nostro ordinamento, oltre a politiche sociali a sostegno delle famiglie, anche il salario minimo legale, per garantire a tutti un tenore di vita dignitoso e norme che eliminino l'odiosa, ingiusta e immotivata disparità retributiva tra i generi". (Com)