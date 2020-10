Venezuela: Assemblea nazionale approva decreto che ignora legge "anti embargo" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha anche denunciato il piano che Stati Uniti, d'intesa con altri Paesi e imprese transnazionali, avrebbero ordito per impossessarsi delle ricchezze del Venezuela e della Citgo, una filiale della compagnia petrolifera statale Pdvsa (Petroleos de Venezuela) che opera negli Usa. Nel suo intervento, Maduro ha sottolineato che in conseguenza delle "misure coercitive unilaterali", la produzione petrolifera venezuelana è caduta a picco privando il paese di oltre 30 miliardi di dollari all'anno. Il presidente, che intende far entrare in vigore la legge al più presto, ha chiesto all'Anc di adottare un iter accelerato. Alla presentazione hanno assistito tra gli altri gli ambasciatori a Caracas di Cina, Russia, Turchia e Cuba, segnalati come rappresentanti di "paesi fratelli" dallo stesso Maduro. (segue) (Vec)