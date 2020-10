Covid: Ciriani (Fd'I), pretendiamo presenza in Parlamento Conte e non ministro qualsiasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, ha affermato che Fd'I "pretende sia il presidente del Consiglio a riferire sulle decisioni del governo che incidono sui diritti dei cittadini e non un ministro qualsiasi, seppure autorevole come quello della Salute. Così come non accettiamo - ha continuato il parlamentare - che le discussioni in Parlamento arrivino a commento di dpcm, ma piuttosto di disegni di legge o di decreti su cui il Parlamento, così come prevede la Costituzione, possa discutere e votare e nel caso anche bocciare. E tutto questo perché lo stato di emergenza non può essere un alibi per il governo per fare cioè che vuole". Nel corso del suo intervento in Senato, al termine delle comunicazioni del presidente Conte in vista del Consiglio europeo, Ciriani ha aggiunto: "Riteniamo molto gravi le frasi del ministro Speranza chiarendo che nelle nostre case il governo agirà attraverso segnalazioni, cioè delazioni, che ci riportano ai regimi totalitari dove il domicilio non era inviolabile e in totale contrasto con il sistema liberale e democratico". (segue) (Rin)