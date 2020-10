America Latina: segretario generale Iila Cavallari incontra online ministro Esteri Panama Ferrer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro degli appuntamenti a distanza voluti dalla Sg dell'Iila per sopperire alla temporanea impossibilità – causa pandemia - di visitare personalmente le capitali dei 21 Paesi membri, il segretario generale dell'Iila, Antonella Cavallari, ha avuto oggi un cordiale e approfondito colloquio on line con il ministro degli Esteri di Panama, Alejandro Ferrer. Secondo quanto riferito in un comunicato, il segretario generale ha mostrato in anteprima al ministro Ferrer il nuovo video istituzionale (disponibile sul sito https://iila.org/it/video-istituzionale-delliila/) che ripercorre in pochi minuti la storia e i principali risultati raggiunti dall'Organizzazione, una presentazione alla quale ha fatto seguito l'illustrazione dei principali progetti che l'Iila ha in corso di realizzazione, adattando il programma di lavoro già impostato alle nuove sfide imposte dal persistere della pandemia tanto in Europa quanto in America Latina. Tra essi, il segretario generale ha ricordato il progetto "città verdi", che intende favorire la transizione verso un'economia circolare soprattutto nei centri urbani latino-americani, il sostegno alle piccole e medie imprese attraverso le iniziative del VI Foro Pmi, particolarmente quelle dedicate all'accesso al credito e alla innovazione, e i numerosi progetti per il consolidamento dello stato di diritto nei Paesi dell'America Latina, con finanziamenti sia Maeci che UE. (segue) (Com)