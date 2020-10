Coronavirus: Usa, anche Eli Lilly sospende la sperimentazione del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eli Lilly, una delle società sponsorizzate dall’amministrazione Trump che conduce la sperimentazione sul vaccino anti-Covid, ha dovuto sospendere i suoi test clinici, un trattamento che ricorre agli anticorpi, per "possibili preoccupazioni legate alla sicurezza". Lo riporta il New York Times citando alcune email inviate da funzionari governativi ai ricercatori e alle cliniche interessate. La notizia poche ore dopo che l’azienda farmaceutica Johnson & Johnson ha temporaneamente interrotto lo sviluppo di un potenziale vaccino contro la Covid-19 a causa di una “malattia inspiegabile” insorta in uno dei volontari cui il farmaco era stato somministrato.(Nys)