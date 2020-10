Usa: il giudice Barrett, ho pianto alla morte di George Floyd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Amy Coney Barrett, candidato alla Corte Suprema statunitense, ha detto di aver "pianto" con la sua famiglia dopo la morte di George Floyd all'inizio di quest'anno. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il senatore Dick Durbin ha chiesto a Barrett quale "impatto" ha avuto su di lei il filmato virale di un ex poliziotto di Minneapolis inginocchiato sul collo dell'afroamericana Floyd, mentre i Democratici ascoltavano il candidato del presidente Donald Trump per l'alta corte durante un'udienza. "Come potete immaginare, dato che ho due figli afroamericani, è stato un fatto molto, molto personale per la mia famiglia", ha risposto Barrett. Floyd è morto dopo che l'ex agente di polizia Derek Chauvin si è inginocchiato sul collo per quasi nove minuti mentre era detenuto a maggio. Le proteste scoppiate dopo la sua morte hanno richiesto ampie riforme sulla polizia e sulla disuguaglianza negli Stati Uniti. (Nys)