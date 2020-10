Coronavirus: Wisconsin, record di contagi e di morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Wisconsin ha raggiunto oggi un nuovo record per il numero di nuovi casi di Covid-19 confermati in un solo giorno con 3.279 infezioni segnalate, secondo il dipartimento della salute dello stato. Lo riporta il sito "The Hill". I numeri di martedì superano il precedente record del Wisconsin di 3.132 casi in un solo giorno, dell'8 ottobre. Ci sono stati anche 34 nuovi decessi oggi, raggiungendo un record per il più grande aumento di decessi in un solo giorno dello stato, rispetto al precedente massimo che era di 27 morti. In Wisconsin si registrano un totale di almeno 1.508 morti su 155.471 contagi. Il numero crescente di infezioni nello stato del Midwest ha portato il governatore democratico Tony Evers a reintrodurre nuove restrizioni. (Nys)