Russia-Arabia Saudita: telefonata tra Putin e principe ereditario Mohammed bin Salman al Saud, focus su relazioni bilaterali

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il principe ereditario saudita Mohammad Bin Salman Al Saud. Lo riferisce il Cremlino in una nota. "Su iniziativa della parte saudita, si è svolta una conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il principe ereditario del Regno dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman Al Saud. Una valutazione positiva è stata data al livello raggiunto di relazioni bilaterali, ed è stata espressa una disposizione reciproca per un ulteriore sviluppo della cooperazione russo-saudita in vari campi", si legge nella nota. Le parti due hanno anche discusso della situazione sui mercati energetici, rilevando l'importanza del lavoro congiunto, anche nel formato OPEC+.(Rum)